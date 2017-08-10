Уголовные дела завели на банду черных риелторов в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде полиция возбудила сразу два уголовных дела против банды черных риелторов. От рук мошенников пострадали уже десятки человек.

Артур Михеевых не может попасть в собственную квартиру. Дверь заперта. Внутри - другие владельцы квадратных метров. Всё началось, когда они с женой купили половину квартиры, сообщает "ТВ Центр". Купили у близкого друга, так что подвоха не ждали. Однако внезапно выяснилось, что это сильно не нравится сестре друга, которая здесь хоть и не жила, но долей владела. Она-то якобы и связалась с мошенниками.

Стратегия злоумышленников проста: найти квартиру, разделенную на доли, уговорить одного собственника продать свою, дальше - подселить побольше "веселых" соседей и сделать жизнь оставшихся владельцев невыносимой. Запугать, вынудить отдать жилье за бесценок. Артур рассказывает: его даже избивали.

Попасть в квартиру спустя несколько дней удается лишь в сопровождении полиции. Мужчина в зеленом поло и женщина в велосипедном шлеме - и есть те самые соседи. Вместе владеют всего 2 квадратными метрами. Но хозяйничают здесь основательно. Ободрали обои, сняли все двери, захламили комнаты.

Лица этих двоих знакомы уже многим в Нижнем Новгороде. Как и еще одно — Владимира Евсюкова. Со слов Михеева, он — главарь целой банды "черных риелтеров". Действительно, историй, очень похожих на эту - в городе десятки.

Предполагаемая группировка орудует в Нижнем Новгороде уже больше года. Но правоохранительные органы почему-то лишь сейчас приступили к конкретным действиям.

Желающих решить квартирный вопрос преступным путем достаточно по всей России. Методы разные, но всегда - циничные и шокирующие своей жестокостью. Из последнего - Мособлсуд приговорил к тюрьме троих мужчин. Они заключали с одинокими пенсионерами договоры пожизненной ренты, взамен обещали ухаживать. Но вместо этого вводили старикам через шприц смертельный яд, имитирующий естественную смерть. Схема успешно работала несколько лет, пока одна из жертв перед кончиной чудом не успела добраться до соседки и рассказать о случившемся.

Ольга Оксенич, Георгий Могунов. "ТВ Центр".