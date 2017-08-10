В Керченском проливе протестировали плавучие платформы

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В акватории Керченского пролива успешно протестировали плавучие платформы, которые будут задействованы при строительстве Крымского моста.

Строители Крымского моста через Керченский пролив провели успешное тестирование плавучих платформ. С их помощью в район фарватера доставят и установят арочные пролеты, передает "ТВ Центр".

Две огромные металлические конструкции, вес которых достигает 6 тысяч тонн, уже готовы. Их установка - один из самых сложных этапов строительства моста. В морской акватории подобная операция будет проводиться впервые в истории нашей страны.

На время испытаний платформ даже было ограничено движение судов в проливе.