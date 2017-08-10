Атмосферное давление продолжает ставить рекорды в Москве

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Синоптики зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление в столице во второй день подряд. В утренние часы оно повысилось до 757,4 миллиметров ртутного столба. При этом в настоящее время атмосферное давление начало постепенно понижаться.

В столице в четверг синоптики снова зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Второй день подряд в столице атмосферное давление ставит рекорды. В 6:00 и в 7:00 по данным метеостанции ВДНХ оно повысилось до 757,4 миллиметров ртутного столба", - говорится в сообщении.

Ранее рекорд составлял 756,8 миллиметров и был установлен 10 августа 1997 года. По данным синоптиков, в настоящее время атмосферное давление начало постепенно понижаться.

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