В США резко подскочили продажи бункеров из-за обострения отношений с КНДР

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В США и Японии резко вырос спрос на подземные укрытия из-за ухудшения отношений с Северной Кореей и новостей о запусках межконтинентальных баллистических ракет.

В США и Японии резко вырос спрос на покупку подземных укрытий на фоне разрастающегося конфликта с Северной Кореей, передает Fox News.

По данным компании Rising S Co, специализирующейся на производстве бункеров, в одних только США за две недели спрос вырос на 90%. Беспокойство выражает и Япония.

По данным РИА Новости, стоимость однокомнатного бункера в США составляет до пяти тысяч долларов. Многокомнатные комплексы могут стоить более восьми миллионов долларов.

На данный момент отношения США и КНДР очень напряженные. Ранее Пхеньян заявил, что рассматривает возможность ракетного удара по американской базе Гуам. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ответить "огнем и яростью, которую мир не видел раньше".

По данным Пентагона, КНДР только за июль провела два испытания межконтинентальных баллистических ракет и трижды – в текущем году. На основании резолюции Совбеза ООН КНДР запрещено проводить пуски с использованием технологии баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, поскольку относят эти пуски к разряду самообороны от агрессии в лице США.

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