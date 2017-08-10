В Турции задержан россиянин, планировавший сбить самолет США

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В Турции задержан россиянин Ренат Бакиев, который якобы собирался сбить военный самолет США с помощью беспилотника. Сообщается, что он может быть причастен к "Исламскому государству".

Сотрудники органов безопасности Турции задержали россиянина, который якобы планировал при помощи беспилотника сбить военный самолет США, базирующийся на турецкой военной базе "Инджирлик", сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным телеканала Haberturk, задержанного зовут Ренат Бакиев, он может быть причастен к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Сообщается, что подозреваемый был депортирован из Турции за незаконный переход границы с Сирией. Однако ему все равно удалось попасть на турецкую территорию.

Посольство России в Турции выясняет ситуацию с задержанием россиянина.