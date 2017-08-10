Имущество "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки арестовали за долги

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Итальянский суд наложил арест на часть имущества предпринимателя Джанлуки Вакки, больше известного, как "танцующий миллионер". По данным СМИ, звезда соцсетей не вернул банку кредит в 10,5 миллиона евро.

Звезда соцсетей Джанлука Вакки, получивший прозвище "танцующий миллионер", лишился части имущества из-за долгов. Как пишет газета Corriere della Sera, судебные власти Италии наложили арест на виллы, яхты и различные акции, принадлежащие любителю потанцевать.

По данным издания, итальянец не вернул кредит в 10,5 миллиона евро банку Banco BPM.

Saturday afternoon fever���� @jogiorgiajo @ricky_martin #gvlifestyle #mordidita #rickymartin Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 23 2016 в 7:04 PDT

Новости о проблемах "танцующего миллионера" вызвали бурную реакцию итальянских пользователей соцсетей. Часть из них предложили поискать Вакки работу.

В Италии к Джанлуке Вакки относятся скептически. Богатым он стал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарственных препаратов, чая и кофе. Сам Вакки бизнесом не занимается и уделяет все время "раскручиванию" образа в Instagram. На его страницу подписаны 11 миллионов человек.