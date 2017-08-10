12:26, 10 августа 2017

Сборная России осталась на 62 месте в рейтинге FIFA

Теги:  Спорт  фифа  футбол  рейтинг  сборная

Футбольная сборная России сохранила 62 место в рейтинге FIFA. Согласно новой версии списка, нашими соседями теперь являются команды Панамы и Албании. При этом на первое место рейтинга поднялась сборная Бразилии, сместив Германию.

Сборная России по футболу осталась на 62 месте в рейтинге FIFA. Новая версия списка команд опубликована на сайте организации.

Нашими соседями в рейтинге лучших футбольных сборных являются команды Панамы и Албании. При этом на первое место списка FIFA поднялась Бразилия, сместив Германию, которая опустилась на вторую строчку. На третьей позиции осталась сборная Аргентины.

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