Сборная России осталась на 62 месте в рейтинге FIFA

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Футбольная сборная России сохранила 62 место в рейтинге FIFA. Согласно новой версии списка, нашими соседями теперь являются команды Панамы и Албании. При этом на первое место рейтинга поднялась сборная Бразилии, сместив Германию.