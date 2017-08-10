Сборная России осталась на 62 месте в рейтинге FIFA
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Футбольная сборная России сохранила 62 место в рейтинге FIFA. Согласно новой версии списка, нашими соседями теперь являются команды Панамы и Албании. При этом на первое место рейтинга поднялась сборная Бразилии, сместив Германию.
Сборная России по футболу осталась на 62 месте в рейтинге FIFA. Новая версия списка команд опубликована на сайте организации.
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) 10 августа 2017 г.
��������Brazil back on top
��������Poland reach all-time high
��������Switzerland rise to fourth
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Нашими соседями в рейтинге лучших футбольных сборных являются команды Панамы и Албании. При этом на первое место списка FIFA поднялась Бразилия, сместив Германию, которая опустилась на вторую строчку. На третьей позиции осталась сборная Аргентины.
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