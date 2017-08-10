Мошенник оформил заем по утерянному паспорту актрисы Хилькевич

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В Москве разыскивают злоумышленника, который по утерянному паспорту актрисы Анны Хилькевич оформил заем на семь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Московская полиция разыскивает неизвестного, который по утерянному паспорту оформил денежный заем на имя актрисы Анны Хилькевич, сообщает агентство "Москва".

Актриса рассказала, что злоумышленник, располагая ее паспортными данными, оформил заем на 7 тысяч рублей. Полиуия возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Хилькевич снималась в телесериале "Универ. Новая общага", "Барвиха", "Остров везения" и в фильмах "Елки", "Что творят мужчины!", "Все о мужчинах".

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