"Матильда" получила прокатное удостоверение с категорией 16+

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Минкультуры России посмотрело фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя и выдало прокатное удостоверение на всю территорию России. Из ограничений ему присвоили только категорию 16+.

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда" режиссера Алексея Учителя, сообщает "Интерфакс".

Сотрудники ведомства посмотрели фильм и не выявили ни нарушение российского закона, ни оскорбления чувств верующих. Из ограничений фильму присвоена только категория 16+.

По словам директора Департамента кинематографии Вячеслав Тельнова, прокатное удостоверение выдано на всю страну, исключить какие-либо регионы невозможно. Однако, региональные власти, руководствуясь местными традициями и обычаями, могут самостоятельно решить, показывать фильм или нет.

Что касается точки зрения депутата Госдумы Натальи Поклонской, то она имеет право на существование, но Минкультуры на данный момент "обладает более конкретной и объективной информацией о картине".

Ранее в Минкультуры пообещали учесть просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова не показывать "Матильду" в республике. Он назвал картину "преднамеренным издевательством над чувствами верующих людей".

Премьера фильма "Матильда" состоится 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. На экранах он появится 25 октября.

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