Части С-200 нашли на месте взрыва на базе приема металла в Чите

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Боеприпас нашли на месте взрыва на базе приема металла в Чите. По данным Росгвардии, снаряд является частью зенитно-ракетного комплекса С-200 "Ангара". Мощный взрыв прогремел в четверг утром. Погибли два человека, еще один получил травмы. По предварительным данным, взрыв произошел во время резки металла.

На базе приема металлолома в Чите, где в четверг утром прогремел мощный взрыв, нашли части зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

"При осмотре места взрыва сотрудники Росгвардии обнаружили фрагменты боевой части ЗРК С-200 "Ангара", рядом находилась еще одна часть зенитного ракетного комплекса, которая не представляет угрозы", - уточнили в пресс-службе.

Данные о находке переданы в Минобороны. Части С-200 вывезут и уничтожат.

В результате взрыва на базе приема металла погибли два человека. Еще один получил ранения.

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