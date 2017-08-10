Гренландский кит застрял в устье реки в Хабаровском крае

Теги: хабаровск животные Происшествие дальний восток море река

Гренландский кит застрял в устье реки в районе Шантарских островов в Хабаровском крае. В настоящее время животное сумело на 200 метров продвинуться в сторону моря. При этом во время разворота кит поранился о галечное дно. По словам специалистов, спасти его может только сильный вечерний прилив.

Краснокнижный гренландский кит застрял в устье реки в районе Шантарских островов в Хабаровском крае и не может уйти обратно в море. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Кит длиной около 13 метров каким-то чудом зашел в устье реки во время ночного прилива. Ни развернуться, ни выйти в озеро огромное животное не в состоянии", - говорится в сообщении.

Во время отлива кит оказался на мели и его поливали с помощью пожарных помп. В настоящее время животное сумело на 200 метров продвинуться в сторону моря, однако оно поранило себя о галечное дно. Специалисты отметили, что спасти кита может только сильный вечерний прилив.

Читайте также:

"Матильда" получила прокатное удостоверение с категорией 16+

Части С-200 нашли на месте взрыва на базе приема металла в Чите

Сборная России осталась на 62 месте в рейтинге FIFA

Мошенник оформил заем по утерянному паспорту актрисы Хилькевич

Имущество "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки арестовали за долги