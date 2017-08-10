Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

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На Московском большом кольце произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибли четыре человека, а еще один пассажир получил тяжелые травмы. В настоящее время устанавливаются причины аварии.

В Подмосковье произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

"На 23 километре трассы А-108 автомобиль ВАЗ совершил выезд на встречную полосу дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus", - говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли четыре человека, а еще один пассажир получил тяжелые травмы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины аварии.

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