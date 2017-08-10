Счетная палата с начала года выявила нарушений на 1,1 трлн рублей

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Счетная палата выявила за первое полугодие 2017 года нарушений на 1,13 триллиона рублей. Об этом руководитель ведомства Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину. Это почти на 200 миллиардов больше, чем за весь 2016 год.

Владимир Путин провёл в четверг в Ново-Огарёве рабочую встречу с председателем Счётной платы Татьяной Голиковой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин: "Я знаю, у вас новые технологии появляются, расскажете. У меня будет отдельный вопрос по "Прямой линии", я вас просил проконтролировать, убедиться, что идет процесс в правильном направлении".

Татьяна Голикова: "Мы в 2016 году запустили информационную систему удалённого аудита, в неё фактически интегрированы все информационные системы федеральных органов. То есть мы в режиме онлайн получаем всю информацию и по этим информационным системам можем отслеживать практически нарушения, даже не выходя на объект. Что это нам даёт? Это нам даёт возможность осуществлять предварительный контроль, то есть не доводить ситуацию до того, когда уже фактически происходит нарушение".