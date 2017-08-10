Медведев отметил эффект для экономики от проектов "Новатэка"

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Проекты компании "Новатэ" в области производства и транспортировки сжиженного природного газа оказывают серьезное позитивное влияние на экономику страны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой компании Леонидом Михельсоном.

В Мурманской области началось строительство "Кольской верфи". Запуск комплекса намечен на 2019 год. Об этом Дмитрию Медведеву доложил Леонид Михельсон, передает "ТВ Центр".

Руководитель "Новатека" рассказал премьер-министру о реализации важных для страны проектов, которыми занимается компания. В первую очередь, это строительство завода по производству сжиженного газа на Ямале и создание "Кольской верфи", где будут строить крупнотоннажные морские буровые платформы.

Только на одном этом судостроительном предприятии будет создано до 10 тысяч рабочих мест.

"Хорошо, что новые, причем высокотехнологичные, рабочие места создаются. А если говорить о кооперации, то, что вы сказали, это уже десятки тысяч рабочих мест, это, конечно, очень серьезный общий эффект реализации таких проектов. Но и самое главное, мне кажется, еще и в том, что помимо создания рабочих мест, мы еще создаем новые компетенции или восстанавливаем утраченные компетенции в области судостроения и в области машиностроения в целом", - сказал Медведев.