В столице открыли две новые эстакады Северо-Восточной хорды

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Сразу две новые эстакады-съезды с Щелковского шоссе на Северо-Восточную хорду были открыты в четверг в Москве. Старт движению дал мэр столицы Сергей Собянин. Новые дороги позволят водителям значительно сократить время в пути. Северо-Восточная хорда, которую еще называют Северная рокада, — один из крупных городских проектов.

Восьмиполосная трасса проходит по промышленным зонам вдоль МЦК и пересекает Щелковское шоссе в районе Черкизовского путепровода. Всего на этом участке построено более 12 километров новых дорог, шесть эстакад и один тоннель, передает "ТВ Центр".

Масштаб этого объекта хорошо виден с высоты птичьего полета: развязка в трех уровнях, тоннель свяжет уже действующий участок Северо-Восточной хорды с Открытым шоссе, основной ход Щелковского шоссе станет бессветофорным, а новая левоповоротная эстакада длиной более 850 метров позволит намного сократить путь до Измайловского шоссе.

"В настоящее время здесь на востоке строится одновременно четыре участка от МКАДа до Открытого шоссе. Сегодня запускается еще один участок эстакады Щелковского шоссе в строну Измайловского. Люди будут ездить уже не час, как они добирались от Измайловского до Щелковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 г., будут сдаваться поэтапно", - рассказал Сергей Собянин.

С открытием этой развязки участок Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе полностью готов. Через считанные минуты машины уже достигнут Измайловского шоссе или поедут дальше, в сторону шоссе Энтузиастов. Северо-Восточная хода - один из крупнейших объектов дорожного строительства. После завершения город получит новую дорогу, которая свяжет трассу М-11 Москва-Петербург, МКАД, Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали на севере, востоке и юго-востоке столицы. Ее общая длина составит около 35 километров.

Капитальная реконструкция завершается и на Щелковском шоссе. Новая эстакада у метро "Щелковская", подземные пешеходные переходы и боковые проезды позволят существенно повысить скорость и безопасность движения. Быстрее поедет и общественный транспорт - многочисленные маршруты автобусов и троллейбусов получили выделенную полосу.

Перед строителями была поставлена задача - создать комфортную городскую среду на всем протяжении Щелковского шоссе. Установили шумозащитные экраны и окна в домах, отремонтировали фасады, оборудовали более 50 детских площадок. Радовать глаз местных жителей будут новые цветники газоны и тысячи деревьев.

Алексей Платонов, Валерий Белинский и Александр Голубев. "ТВ Центр".