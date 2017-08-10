"Смеющегося человечка" убрали с барельефа на "Белорусской"

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В Московском метрополитене выясняют обстоятельства появления на барельефе станции "Белорусская" фигуры смеющегося человечка. На него обратили внимание пользователи соцсетей. Впрочем, уже в четверг фигурку убрали.

Не иначе, как трагичной можно назвать судьбу барельефа на станции метро "Белорусская" (кольцевая_. Смеющийся человечек, сидящий на табуретке, был аккуратно вписан в привычный многим растительный орнамент. Снимки с новым барельефом выложил в сеть москвич, после чего началось их бурное обсуждение, передает "ТВ Центр".

Одни восхищались смелостью и мастерством неизвестного автора, другие возмущались, указывая, что фигурка не вписывается в традиционный декор. В пресс-службе метрополитена от комментариев отказались, сославшись на внутреннюю проверку. Утром от барельефа не осталось и следа. Так что оформление станции, за которое, кстати, его авторы получили Сталинскую премию, вернулось в первозданный вид.