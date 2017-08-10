Банк Англии не будет менять состав купюр, несмотря на протесты веганов

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Банк Англии продолжит выпускать новые пластиковые купюры, несмотря на протесты веганов и ряда религиозных групп. Активисты нашли в составе банкнот компоненты, которые получают из животных жиров.

Банк Англии не намерен менять состав новых купюр и продолжит выпуск пластиковых банкнот, передает Газета.Ru.

Ранее веганы и некоторые религиозные группы выступили против выпуска новых купюр, поскольку в них содержится некоторое количество животных жиров. В свою очередь в регуляторе напомнили, что подобные жиры находятся в любой пластмассовой вещи, которая встречается в обиходе.

Банк Англии сообщил, что заменить животный жир можно пальмовым маслом, однако, его использование потребует дополнительных 16,5 миллионов фунтов и приведет к негативному воздействию на окружающую среду. Кроме того, пластиковые банкноты прочнее бумажных в 2,5 раза.

Сейчас в Великобритании в обороне пластиковая банкнота 5 фунтов, в сентябре 2017 года появится купюра номиналом 10 фунтов, в 2020 году – 20 фунтов.