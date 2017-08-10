Путин возмутился взиманием денег за справки у пострадавших в ЧС

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Владимир Путин потребовал пресекать случаи взимания денег за справки у пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Президент также поручил отрегулировать вопросы оформления подобных документов.

Президент России Владимир Путин назвал чушью взимание денег за справки у пострадавших в чрезвычайных ситуациях, передает "Интерфакс".

"Это чушь какая-то. Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды (взимания денег – прим. ред.) не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять", - возмутился глава государства.

Путин поручил отрегулировать раз и навсегда вопросы оформления документов для людей, попавших в сложную ситуацию.