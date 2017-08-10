Охотник застрелил амурского тигра в Приморье

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В Приморье охотник убил краснокнижного амурского тигра. По данным полиции, подозреваемый уже признался в содеянном. Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере до миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении охотника, который убил амурского тигра в Приморье. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В квартире жителя поселка Амгу Тернейского района обнаружена туша тигра и охотничье ружье Иж 12-го калибра, из которого, предположительно, убито животное", - сказала Волк.

По ее словам, подозреваемый уже признался в содеянном. По данным полиции, мужчина застрелил тигра в лесу у села Малая Кема, а затем заморозил тушу и спрятал у себя дома. Волк также добавила, что животному было около одного года.

За незаконную добычу редких и исчезающих видов животных, которые занесены в Красную книгу, охотнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и штраф в размере до миллиона рублей.

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