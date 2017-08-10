Преподаватель МГИМО застрелился у себя на даче в Подмосковье

Теги: самоубийство скр вуз Происшествие подмосковье

В частном доме в подмосковном Голицыне найдено тело 44-летнего мужчины. Погибшим оказался преподаватель МГИМО и адвокат Алексей Латаев. Накануне он поссорился с супругой, после чего она ушла из дома. По данному факту следователи проводят проверку.

В частном доме в подмосковном Голицыне нашли тело 44-летнего преподавателя МГИМО, адвоката Алексея Латаева. Об этом сообщил портал "Русская планета".

По данным издания, Латаев проживал в Наро-Фоминске, а в Голицыне строил дом. Накануне трагедии мужчина поссорился со своей супругой, после чего она ушла из дома. Вернувшись утром, она обнаружила тело мужа с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом лежало двуствольное ружье "Маллард". Его Латаев приобрел официально в 2013 году.

Главное следственное управление СК по Московской области проводит проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.