Романтическое свидание в Москве закончилось ножевым ранением

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В Москве молодой человек, придя на свидание со своей девушкой, нанес ей несколько ударов ножом. В результате студентка Бауманки попала в реанимацию с ранениями в области живота и почки. Самого преступника задержали. Он признался, что во время романтической встречи употреблял спиртное.

В Москве романтическое свидание молодого человека и его девушки завершилось ее тяжелым ранением. Об этом сообщает "МИР24".

Пострадавшей оказалась 20-летняя студентка Бауманки, которая отмечала годовщину отношений со своим парнем у стадиона "Металлург". Позднее ее обнаружили с ножевым ранением.

Преступника задержали. Сначала он отрицал свою вину, но в итоге сознался в содеянном. В ходе допроса он рассказал, как пришел к своей возлюбленной на свидание с алкоголем. После этого молодые люди общались, попутно выпивая пиво и шампанское. Вероятно, бытовой конлфикт разгорелся из-за количества выпитого спиртного.

В результате к концу вечера молодой человек напал на девушку с ножом. Она попала в реанимацию. Врачи диагностировали у нее ножевое ранение в области живота и почки.