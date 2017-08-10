Из стриптиз-клуба в центре Москвы украли диджейский пульт
Теги: полиция Происшествие москва кража
Диджейское оборудование и ноутбук похитили из стриптиз-клуба в центре столицы. Материальный ущерб составил 187 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже.
Неизвестный похитил диджейское оборудование и ноутбук из стриптиз-клуба в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В ночь на среду неизвестный в стриптиз-клубе в Большом Сухаревском переулке похитил ноутбук Dell и диджей-контроллер Pioneer. Материальный ущерб составил 187 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело о краже. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.
Читайте также:
Преподаватель МГИМО застрелился у себя на даче в Подмосковье
Журналист РБК Соколов получил 3,5 года колонии за экстремизм
В столице открыли две новые эстакады Северо-Восточной хорды
Медведев отметил эффект для экономики от проектов "Новатэка"