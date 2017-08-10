Объем ипотечных кредитов в России вырос на 16%

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В России стремительно растет объем выданных ипотечных кредитов. С начала года эта цифра составила более 770 миллиардов рублей.

Объем выданных ипотечных кредитов в России в первом полугодии текущего года составил 773 миллиарда рублей, это на 16% больше, чем за тот же период предыдущего года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Национальное агентство финансовых исследований.

"Всего в рассматриваемом периоде было выдано 423 тысячи ипотечных кредитов, что на 8,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Совокупный объем задолженности по ипотеке достиг 4,67 триллиона рублей (прирост к соответствующему периоду 2016 года 11,6%)", - заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в России средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке опустилась до рекордных 11,11%. По данным ЦБ, на фоне снижения процентной ставки увеличился объем предоставленных кредитов за июнь на 9,1%.