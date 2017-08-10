Кадыров раскритиковал Минкульт за финансирование съемок "Матильды"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на Министерство культуры России, которое выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда". По словам чеченского лидера, ведомство поддерживает "бескультурье в "творчестве". Кроме того, он отметил, что из-за таких действий в стране "растят молодое поколение, для которого не существуют патриотизм".

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Министерства культуры России выдать прокатное удостоверение скандально известному фильму Алексея Учителя "Матильда". По мнению чеченского лидера, просившего запретить прокат картины в регионе, решение ведомства было ожидаемым.

Кадыров отметил, что Минкультуры не могло пойти против "своего детища", так как съемки фильма финансировались из бюджета. При этом глава Чечни задался вопросом о том, какая задача ставилась при выборе сценария картины, а также дальнейшем раскручивании рекламной кампании. "Только не поддержка культуры, духовности, патриотизма, интересов государства и общества. Разговоры о свободе творчества в данном случае несостоятельны", - уверен Кадыров, о чем он написал в своем Instagram.

Он добавил, что существуют темы в интересах общества, которые нельзя трогать и "обливать грязью". Тем не менее, ведомство финансирует фильмы, которые имеют возрастные ограничения на просмотр, отметил Кадыров.

"Вот так и растят молодое поколение, для которого не существуют патриотизм, Родина, долг, любовь к Отечеству", - подчеркнул Кадыров. Он также обвинил министерство в поддержке "бескультурья в "творчестве".

При этом Кадыров отметил, что чеченские власти не будут сами запрещать прокат фильма в регионе. По его словам, жители Республики "и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма".

"Уверен, что и в других регионах фильм не найдёт зрителя", - написал глава Чечни.

Ранее Министерство культуры России посмотрело фильм "Матильда" и не выявило ни нарушения российского закона, ни оскорбления чувств верующих. В итоге сотрудники ведомства выдали прокатное удостоверение на всю территорию России. Из ограничений картине присвоили только категорию 16+.

Кроме того, директор Департамента кинематографии Вячеслав Тельнов заявил, что региональные власти, руководствуясь местными традициями и обычаями, могут самостоятельно решить, показывать фильм или нет.

До этого Рамзан Кадыров назвал эту картину "преднамеренным издевательством над чувствами верующих людей". Также он попросил Минкульт не показывать "Матильду" в Чечне. В ведомстве пообещали учесть просьбу главы республики.

Премьера фильма "Матильда" состоится 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В широкий прокат картина выходит 25 октября.

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