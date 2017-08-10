Посреди дня на испанский курорт приплыла лодка с беженцами. Видео

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Отдыхающих на песчаном побережье в испанской Андалусии потревожила надувная лодка с беженцами, которая причалила к берегу. Очевидцы записали на камеру, как около 30 жителей Северной Африки выпрыгивают из лодки и устремляются вглубь материка.