15:52, 10 августа 2017

Посреди дня на испанский курорт приплыла лодка с беженцами. Видео

Теги:  В мире  испания  курьезы  беженцы

Отдыхающих на песчаном побережье в испанской Андалусии потревожила надувная лодка с беженцами, которая причалила к берегу. Очевидцы записали на камеру, как около 30 жителей Северной Африки выпрыгивают из лодки и устремляются вглубь материка.

На испанский пляж в Андалусии посреди дня причалила надувная лодка с беженцами из Северной Африки, сообщает BBC News.

На видео видно как лодка причаливает к берегу, а оттуда выбегают около 30 мигрантов из Северной Африки. Отдыхающие удивленно наблюдали за гостями из моря и с берега.

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