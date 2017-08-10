Посреди дня на испанский курорт приплыла лодка с беженцами. Видео
Теги: В мире испания курьезы беженцы
Отдыхающих на песчаном побережье в испанской Андалусии потревожила надувная лодка с беженцами, которая причалила к берегу. Очевидцы записали на камеру, как около 30 жителей Северной Африки выпрыгивают из лодки и устремляются вглубь материка.
На испанский пляж в Андалусии посреди дня причалила надувная лодка с беженцами из Северной Африки, сообщает BBC News.
На видео видно как лодка причаливает к берегу, а оттуда выбегают около 30 мигрантов из Северной Африки. Отдыхающие удивленно наблюдали за гостями из моря и с берега.
Zahara de los Atunes. Dos de la tarde pic.twitter.com/IvYGmbfE4E— Jaime Moreno (@GolfJaime) 9 августа 2017 г.
Читайте также:
Мигранты пытались попасть в Европу, спрятавшись под вагоном поезда