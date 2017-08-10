Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР

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Совет Евросоюза расширил санкции в отношении Северной Кореи. Список пополнили еще девять физических и четыре юридических лица. Таким образом ЕС исполнил резолюцию Совета безопасности ООН от 5 августа в ответ на продолжающиеся ракетные испытания КНДР и работы в сфере ядерного вооружения.

Европейский союз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Совета ЕС.

В обновленный список были добавлены еще девять физических и четыре юридических лица. В частности, под санкции попал государственный банк внешней торговли КНДР. Список предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Решение было принято во исполнение резолюции Совета безопасности ООН от 5 августа. Документ предусматривает, в частности, запрет на экспорт из КНДР железа, железной руды, угля, морепродуктов. Резолюция была принята в ответ на продолжающиеся в Северной Корее ракетные испытания и работы в сфере ядерного вооружения.