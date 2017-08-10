На юге Москвы у фитнес-тренера отобрали дорогие часы

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В районе Нагорный неизвестные напали на фитнес-тренера и отобрали у него часы стоимостью около 700 тысяч рублей. Злоумышленники скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция разыскивает подозреваемых.

На юге столицы неизвестные напали на фитнес-тренера и отобрали у него дорогостоящие часы, телефон и деньги. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина сообщил, что у дома 6 на улице Болотниковская к нему подошли несколько неизвестных, которые применили насилие и отобрали часы Rolex стоимостью около 700 тысяч рублей, сотовый телефон и 2 тысячи рублей", - рассказал он.

По словам источника, злоумышленникам удалось скрыться. Их приметы потерпевший не запомнил. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже. Ведется розыск подозреваемых.