В Москве задержали банду подростков-убийц

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Пятеро подростков задержаны в Москве по подозрению в грабежах и убийствах. Среди них - трое несовершеннолетних. Это произошло после двух нападений, которым подверглись жители столицы в июле и августе. В результате один из пострадавших скончался в больнице после избиения.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которых подозревают в убийствах и грабежах. Как отмечается на сайте ГСУ СКР по Москве, среди задержанных - трое несовершеннолетних и двое 18-летних молодых людей.

Следствие установило, что 29 июля обвиняемые, напали на мужчину 1983 года рождения вблизи жилого дома на улице Кетчерской в Москве. Потерпевший был избит. У него отобрали банковскую карту, с которой затем сняли денежные средства в размере 16 тысяч рублей.

Кроме того, 2 августа те же молодые люди избили вблизи железнодорожных путей молодого человека 1995 года рождения. Он получил множественные удары руками и ногами в область тела и головы. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Там он впоследствии скончался.

По данным "Комсомольской правды", преступники были вычислены по сигналу мобильного телефона, который они отобрали у одного из пострадавших. Их задержали 8 августа. Все проживали в подмосковном города Балашиха. Троим было от 14 до 17 лет, а еще двоим - по 18. Все являются выходцами из постсоветских республик и ходят в секции единоборств.

Теперь в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору", а также "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".