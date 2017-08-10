Патрушев обсудил борьбу с терроризмом с главой контрразведки Германии
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с главой контрразведки Германии Хансом-Георгом Маассеном сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с президентом Федерального ведомства по защите конституции Германии Хансом-Георгом Маассеном. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Совбез.
"Николай Патрушев и Ханс-Георг Маассен обсудили российско-германское сотрудничество на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении.