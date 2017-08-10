На швейной фабрике в Смоленске произошел крупный пожар

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В Смоленске горит здание швейной фабрики. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. По данным МЧС, погиб один человек – работник предприятия. На фабрике была проведена эвакуация. Количество эвакуированных людей уточняется.

На швейной фабрике в Смоленске произошел пожар. Погиб один человек. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС региона.

"По данным на 16:00, площадь возгорания - одна тысяча квадратных метров, погиб один человек - работник предприятия", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Смоленской области, информация о возгорании в Чуриловском переулке поступила в ведомство в 13:58. На место происшествия выехали несколько подразделений спасателей - 20 человек.

На предприятии была организована эвакуация людей. В настоящее время количество эвакуированных уточняется.