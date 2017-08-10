Как пережить рекордное давление в Москве

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В четверг в Москве второй день подряд зафиксирован рекорд атмосферного давления. Столичные барометры показывали 757,4 миллиметра ртутного столба. Синоптики отмечают, что такие показатели не сильно превышают норму.

Метеорологи тревожно всматриваются в цифры. Атмосферное давление в столице идёт на рекорд. Уже вторые сутки. В среду - чуть более 757 миллиметров ртутного столба. За всю историю наблюдений для этого конкретного дня - 9 августа - абсолютный максимум. Но 10 августа цифры поползли еще выше, передает "ТВ Центр".

Самое высокое давление - 760 миллиметров ртутного столба – барометры на метеостанции в центре Москвы зафиксировали в четверг в семь часов утра. Потом показатели стали постепенно снижаться.

760 - цифра вообще-то не страшная, говорят некоторые эксперты. Вот было бы 770-780, все бы почувствовали. А 760 - естественное, нормальное давление. Правда, привычное больше для тех, кто живет на незначительной высоте над уровнем моря - в Феодосии, в Сочи или Санкт-Петербурге. Москвичи в этом плане более чувствительные и нежные. Им комфортнее при цифрах 746-750. И в эти два дня метеозависимым людям в столице пришлось нелегко. Головная боль, головокружения, тошнота, упадок сил. Больше всех страдают, как правило, гипертоники и те, у кого хронические сердечно-сосудистые или легочные заболевания, частые мигрени. Всем, кто входит в эту группу риска, врачи советуют держать под рукой привычные лекарства, избегать стрессов, большой физической нагрузки, элементарно высыпаться.

Синоптики такое рекордное повышение давления объясняют тем, что Москва сейчас оказалась в сердце гигантского антициклона. В ближайшие дни, обещают, давление будет падать. Но при этом резких перепадов, особенно чувствительных для здоровья, не ожидается.

"Ближайшие выходные - суббота и воскресенье - порадуют москвичей погодой "миллион на миллион"! Синоптики называют такую погоду, когда на небе почти ни облака, никаких осадков, штилевой ветер и очень высокий температурный фон. Ночью в выходные не прохладнее 14 градусов. Ну а днем москвичи могут смело рассчитывать на температуру плюс 25-30 градусов", - рассказал ведущий специалист Евгений Тишковец.

Это хоть и не рекорд, но и не норма. На шесть-семь градусов теплее, чем положено в середине августа.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".