Гидрометцентр пообещал по-настоящему летнюю погоду на выходных в Москве

Теги: метеоролог вода москва Погода

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что выходные в Москве будут по-настоящему летние. По его словам, вероятность осадков очень низкая. Температура воды в водохранилищах московского региона будет вполне подходящей для купания - 22 градуса и выше.

На предстоящих выходных в Москве ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Температура на выходных прогнозируется по-настоящему летняя, вероятность осадков очень маленькая. Не только у поверхности давление высокое, но и на высоте преобладает гребень высокого давления, что предопределяет летнее тепло", - сказал он.

По словам главы Гидрометцентра, температура воды в водохраннилищах московского региона будет вполне подходящей для купания - 22 градуса и выше. Заметно потеплеет в ночное время. Температура на рассвете составит до 17 градусов тепла.

"Конечно, выходные нужно полностью посвятить природе. Ночью будет гулять очень романтично и тепло", - заключил Вильфанд.