СКР опроверг информацию о взрыве на самолете Качиньского

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В СКР прокомментировали заявление польской стороны о наличии следов взрыва на крыле самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, эти утверждения безосновательны.

Заявление Варшавы о том, что разрушение крыла самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского имеют следы взрыва безосновательно. Об этом сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофа баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было", - приводит ее слова "Интерфакс".

Также Петренко отметила, что еще в 2011 году российские и польские эксперты установили, что к началу разрушения воздушного судна привело столкновение с березой. Она добавила, что обломки лайнера хранятся на территории России в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию СКР.

"При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось", - подчеркнула она.

Накануне, 9 августа, правительственная подкомиссия по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М, которая работает в Польше, заявила о якобы обнаружении на левом крыле лайнера следов взрыва. При этом, предположений, в связи с чем мог произойти взрыв не выдвигается.

Авиакатастрофа польского правительственного самолёта произошла 10 апреля 2010 года. В результате трагедии погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, а также его супруга. Согласно результатам расследования катастрофы, причиной трагедии стала ошибка пилота в плохих погодных условиях.

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