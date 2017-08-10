Спасатели локализовали пожар на швейной фабрике в Смоленске

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Пожарные локализовали возгорание на швейной фабрике в Смоленске. По данным регионального управления Следственного комитета, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В ведомстве отметили, что в результате пожара погибла кладовщица 1983 года рождения.

Спасатели локализовали возгорание на швейной фабрике в Смоленске. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя управления СКР региона Наталью Зуеву.

"Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров в 17:50 по московскому времени", - сказала она.

По данным СКР, в результате пожара погибла кладовщица предприятия 1983 года рождения. Следователи проводят проверку по данному факту.

Сообщение о возгорании в здании швейной фабрики в Чуриловском тупике поступило в МЧС в 13:58. Площадь пожара по состоянию на 16:00 составила 1000 квадратных метров. В МЧС сообщили об одном погибшем.