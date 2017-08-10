США создадут передвижные барьеры для защиты баз в Южной Корее от КНДР

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США проведут тендер на сооружение передвижных барьеров, которые призваны защитить американские военные базы в Южной Корее. Сооружения общей протяженностью 20 километров будут представлять собой мобильные контейнеры из металлоконструкций. Заявки на участие в тендере будет поданы до 18 августа.

Американские базы в Южной Корее в случае возникновения реальной угрозы со стороны КНДР защитят передвижные барьеры. Тендер на их сооружение намерено провести командование сухопутных войск США, передает РИА Новости.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок США, говорится, что сооружения общей протяженностью 20 километров должны обеспечить "защищенные позиции во время атак и укрепить центры управления и контроля сил США" на четырех американских базах. Их названия не приводятся.

Данные барьеры будут представлять собой мобильные контейнеры из металлоконструкций, обтянутые тканью. Их можно заполнять землей, песком и гравием. Высота контейнеров будет варьироваться от 1,2 до 2,2 метра, а толщина составит 1-2 метра. Скорость установки защитных конструкций составит 72 погонных метра в минуту.

Заявки на участие в тендере будет поданы до 18 августа.

Вероятно, эти барьеры будут предназначены для защиты от артиллерийского огня со стороны Северной Кореи. Сейчас в составе сил США в Южной Корее находятся около 30 тысяч военнослужащих.