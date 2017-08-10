По факту убийства хаски в Подмосковье возбудили уголовное дело

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Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства собаки породы хаски в Наро-Фоминском районе. По данным ведомства, следователи выясняют все обстоятельства преступления.

По факту убийства собаки породы хаски в Наро-Фоминском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель", - говорится в сообщении.

Информация об убийстве животного председателем одного из садовых товариществ появилась в СМИ 9 августа. По версии следствия, председатель садового некоммерческого товарищества "Золотой ручей" заставила местного жителя повесить соседскую собаку породы хаски и сняла процесс на видео. Свой поступок она объяснила тем, что собака ела птиц и нападала на нее саму. Сообщается, что убийство могло быть совершено в присутствии детей.

"Тело животного с множественными травмами было обнаружено на территории СНТ в деревне Мачихино Наро-Фоминского района 11 июля 2017 года", - отметили в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.