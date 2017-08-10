Китай обвинил США в нарушении суверенитета

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Пекин обвинил Вашингтон в грубом нарушении суверенитета и международного права в связи с проходом эсминца ВМФ США вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. Власти Китая считают эти земли своими. В связи с этим они недовольны тем, что судно не запросило разрешения на проход.

Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права. Это произошло в связи с проходом американского эсминца вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. Их Пекин считает своими, передает РИА Новости.

В МИД КНР подчеркнули, что эсминец John S. McCain прошел неподалеку от рифа Мисчиф из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".

Также в заявлении МИД КНР говорится, что Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах.