Майк Тайсон приедет в Москву делиться жизненным опытом

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Легендарный боксер Майк Тайсон приедет в Москву в ноябре 2017 года, где примет участие в бизнес-форуме Synergy Global Forum. По его словам, он намерен рассказать участникам мероприятия, как ему удалось преодолеть свои слабости, чтобы добиться успеха. Специальным гостем форума также станет режиссер Оливер Стоун.

Американский боксер Майк Тайсон приедет в столицу в ноябре, чтобы принять участие в форуме Synergy Global Forum. Об этом сообщило агентство городских "Москва" со ссылкой на организаторов мероприятия.

"В моей жизни было много ситуаций, когда только дисциплина и сила духа помогали мне не сдаться. Но именно трудности делают тебя сильнее. Преодолевая их, ты становишься на шаг ближе к своей победе. Я хочу рассказать участникам форума, как мне удалось преодолеть слабости и стать тем, кто я есть сейчас", - передали организаторы слова Тайсона.

Боксер выразил надежду, что для каждого из участников мероприятия это будет интересный и полезный опыт. Специальным гостем форума также станет американский режиссер Оливер Стоун.