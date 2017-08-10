Бастрыкин поручил срочно возбудить дело из-за жалобы орловчанки на нехватку лекарств

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело по факту необеспечения лекарствами женщины из Орла, обращавшейся к президенту в ходе прямой линии. Он также поручил проверить действия сотрудников регионального управления СКР, ранее отказавших в возбуждении дела.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело по факту необеспечения лекарствами женщины в Орловской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Жительница Орла, инвалид первой группы, рассказала в видеообращении президенту в ходе прямой линии, что на протяжении полугода ей не поступают лекарства, и она вынуждена добиваться обеспечения жизненно важными медикаментами через суд. Она уже обращалась к губернатору облздрав, но безуспешно. Региональное управление Следственного комитета начало проверку по данному факту, однако уголовное дело возбуждено не было.

"Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственного управления СК России по Орловской области незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках расследования которого проверить все случаи подобного нарушения прав граждан в регионе", - сказала она.

Петренко также отметила, что Бастрыкин поручил проверить сотрудников СКР Орловской области в связи с тем, что ранее они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Если в ходе проверки выяснится, что в возбуждении уголовного дела было отказано незаконно, виновные сотрудники следственного управления понесут серьезное наказание", - сказала она.