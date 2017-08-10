Голикова доложила Путину о выполнении поручений по итогам "Прямой линии"

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1 триллион 130 миллиардов рублей - такой объем финансовых нарушений выявила Счетная палата по итогам полугодия. В четверг об этом Владимиру Путину доложила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова. Президент поинтересовался, как выполняются его поручения по итогам "Прямой линии".

"Прямая линия" с президентом легла в основу более двух десятков поручений правительству, региональным властям и государственным органам. Счетная палата занялась проверкой бюджетных расходов на помощь пострадавшим от стихийных бедствий. В конце мая жители Ставрополья пережили сильнейшее за полвека наводнение. Затопленными оказались три десятка населенных пунктов. Имущества и жилья лишились тысячи людей. На "Прямой линии" выяснилось, что получить обещанную государством помощь они не могут. Хотя из федеральной казны деньги на это выделили незамедлительно. Счетная палата проверила деятельность местных властей, передает "ТВ Центр".

"Они начали платить. Просто в отдельных муниципалитетах были задержки в связи с нерадивостью, так и говорю, руководителей муниципальных образований. И на сегодняшний день там все эти выплаты идут. Те недостатки, которые в том числе и мы увидели: задвоенность выплат, разного рода подчистки в документах, предоставление выплат не тем, кому нужно, – это всё мы передали в прокуратуру в рабочем порядке прямо там, на месте", - сообщила Голикова.

В ходе общения жителей Ставрополья с главой государства выяснился еще один удививший многих факт. Прежде, чем получить компенсации, пострадавшие от наводнения сами должны были заплатить.

Глава Счетной палаты рассказала президенту, что деньги с пострадавших требовали экспертные организации за заключения о непригодности жилья, без которого получить государственный сертификат было невозможно. Но сейчас эту проблему решили.

"Восстановили, вернули деньги гражданам. Единственная проблема: когда возвращали, с граждан соответствующую комиссию начали брать подразделения банков за возврат платежа. Потом был платёж где-то на 1800 рублей, это брал Росреестр за то, чтобы выдать справку по поводу того, что это единственное жильё у данного гражданина. По информации Ставропольского края, сейчас этот вопрос урегулирован, деньги гражданам возвращены", - отметила Голикова.

"Вы проверьте, возвращены или нет, первое. И второе, нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них ещё кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять", - поручил Путин.

Многие пострадавшие столкнулись с другими трудностями. Например, деньги, пришедшие в качестве господдержки, со счетов списывали судебные приставы, не зная, что это компенсация за утраченное имущество. Татьяна Голикова пообещала продумать изменения в законы, чтобы исключить такую ситуацию в дальнейшем. На сложности с получением помощи от местных властей в ходе "Прямой линии" жаловались и погорельцы Забайкалья. В 2015 году лесные пожары уничтожили сотни жилых домов.

"Нам предоставляли жильё, но оно непригодно для проживания. У меня на руках маленький ребёнок, я мать-одиночка. Куда я только ни обращалась, но все инстанции занимаются только отписками. Наша районная администрация только разводит руками", - рассказала Наталья Калинина.

Уже на следующий день с Натальей Калининой встретилась губернатор Забайкальского края. Семья получила новую квартиру в Чите. Глава Счетной палаты отметила и проблемы, из-за которых регион каждый год страдает от лесных пожаров.

"Профилактические работы – облёты территории и всё, что необходимо, расчистки дорог, расчистки лесов – к сожалению, вынуждена это констатировать, на надлежащем уровне не проводились. Сегодня на законодательном уровне не установлена ответственность за тушение пожаров в лесах и степных пожаров, на сегодняшний день никто ответственности за это не несёт. И получается, что страдает от этого, естественно, население", - сказала Голикова.

Татьяна Голикова рассказала президенту и о работе своего ведомства в целом. В частности, о внедрении информационной системы удаленного аудита, который позволяет заранее пресекать финансовые нарушения. Глава Счетной палаты отметила также увеличение руководящего состава в госорганах и создание новых подведомственнных учреждений. Эта ситуация будет проанализирована, возможно, со многими из них государству целесообразно будет расстаться.

Александр Огородников, "ТВ Центр".