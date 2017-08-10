Разрешение проката "Матильды" вызвало жаркие споры

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Ещё не вышедший на экраны, но уже успевший наделать шума фильм "Матильда" режиссёра Алексея Учителя получил прокатное удостоверение. Несмотря на широкую критику ленты в консервативных кругах общества, Министерство культуры не нашло в ней элементов неуважения или оскорбления чувств верующих.

32 фуэте подряд и роман с будущим императором Николаем II. Балерина Кшесинская вошла в историю не только русского балета. Снятый об этой любви или увлечении фильм будоражит страну давно. О чем же картина Алексея Учителя теперь наконец-то смогут решить и зрители. Выданное в четверг прокатное удостоверение выпускает "Матильду" в свободный полёт, передает "ТВ Центр".

"Заявка поступила 5 дней назад с полной комплектацией документов, и после того, как Министерство культуры посмотрело фильм, у нас не было никаких оснований для невыдачи прокатного удостоверения. Так как он по всем параметрам соответствует законам", - сообщил директор Департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов.

После скандала, разразившегося вокруг фильма, который никто, кроме некоторых критиков и чиновников не видел, в кинотеатрах будет аншлаг. В этом не сомневается, похоже, никто. Алексей Учитель известен зрителю как режиссер вдумчивый, значит, его работа заслуживает того, чтобы быть увиденной.

"Правильно сделали, что дали прокатное удостоверение. А как могло быть иначе? Сценарий все читали. Деньги под него давали. Делал хороший режиссер. Неприлично обсуждать то, что никто не видел", - отметил кинорежиссер Станислав Говорухин.

Единое прокатное удостоверение дает право показывать "Матильду" по всей стране. Ее не увидят зрители младше 16. Регионы "запретить не могут", захотят ли разрешать? Глава Чечни Рамзан Кадыров картину запрещать передумал. Мол, ее и без того смотреть не будут. От показа ленты воздержалась Ингушетия. Прокатчик испугался, что не соберет кассу. Эпизоды ленты могут задеть религиозные чувства верующих. Ведь вольная трактовка истории любви престоланаследника совсем не похожа на житийный образ канонозированного русского святого. Но даже церковь влиять на исход далеко не художественной битвы воздержалась.

"Скажу вам честно: уж больно мы все время запрещаем от лица церкви. Одно, другое, третье. И церковь превращается в цензурный комитет. Хватит. Ни к чему доброму это не приведет. Мы не будем требовать запрета этого фильма, но мы оставляем за собой право везде говорить о том, какова на самом деле была история, и в чем историческая неправда этой картины и в чем здесь художественная пошлость", - рассказал епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, член Совета при президенте России по культуре и искусству Тихон (Шевкунов).

В год столетия революции последний русский император предстал в новом образе. Увлеченного балериной страстного человека. Фаворитка - Матильда Кшесинская. О ней говорили - в ее жилах течет не кровь, шампанское. Настолько незаурядной она была. На выпускницу императорской балетной школы и обратил внимание будущий Николай II. С этого момента история официальная и творческий взгляд на их роман расходятся. Отстаивать историческую правду взялась Наталья Поклонская. Она даже встала в строй "Бессмертного полка" с иконой Николая II. К бесконечным проверкам, инициированным экс-прокурором и депутатом Госдумы, режиссёр, похожу, уже привык.

"Пришел участковый и спросил, где тут Учитель. И он, судя по всему, не понял, куда он пришел, что вообще речь идет о фильме и о студии. И он говорит: покажите место преступления", - сказал Алексей Учитель.

Съемочный период длился не один год. Сказав "мотор" в июне 2014 года, "стоп, снято" прозвучало лишь в конце 2015. То актеры заняты, то натура ушла. Примерно столько же идет и прилюдное сражение обеих сторон. В ролях - звезды российского кино и известные у себя на родине немецкие артисты. Ларс Айдингер сыграл последнего русского императора. Легкомысленный репертуар артиста, который в "Матильде" держит скипетр и державу, припомнили. И откровенную трактовку истории тоже.

Но эксперты, разобравшие по косточкам фильм Алексея Учителя, никакой крамолы не нашли. Художественную ценность затмили пересуды и кривотолки. Но теперь главное в другом - дате премьеры уже ничто не угрожает. Она назначена на 26 октября. В Мариинском театре.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".