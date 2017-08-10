Суд арестовал убивавших и грабивших москвичей подростков

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Перовский суд Москвы поместил под стражу до 4 октября 2017 года четверых обвиняемых по делу о нападении и ограблении двух человек в столице. Еще один обвиняемый помещен под домашний арест.

В Москве Перовский районный суд арестовал четверых обвиняемых по делу о нападении и ограблении двух человек. Еще один обвиняемый помещен под домашний арест, сообщает Агентство "Москва".

Под стражей четверо обвиняемых будут содержаться до 4 октября 2017 года, заявили в суде.

Ранее стало известно о задержании в столице пяти подростков по подозрению в нападении на двух человек. Среди них - трое несовершеннолетних и двое 18-летних молодых людей. По данным следствия 29 июля обвиняемые напали на мужчину 1983 года рождения недалеко от жилого дома на улице Кетчерской в Москве и избили его, отобрав банковскую карту. В начале августа их атаке подвергся молодой человек 1995 года рождения. Его также избили. В результате он скончался в реанимации.