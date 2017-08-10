Нетрезвый иностранец погнул памятник "Они сражались за Родину" в Москве

Теги: мвд памятник Происшествие

Уголовное дело о вандализме возбуждено против 30-летнего иностранца, который осквернил памятник "Они сражались за Родину" в Москве. Мужчина сделал это находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Москве 30-летний иностранец осквернил памятник "Они сражались за Родину", установленный на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Правоохранители установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к памятнику вместе со своим приятелем. Он погнул "структурный элемент памятника, что придало сооружению обезображенный внешний вид".

В результате полиция задержала злоумышленника и его приятеля. На иностранца заведено уголовное дело о вандализме. Второго задержанного также проверяют на причастность к осквернению памятника.

Памятник "Они сражались за Родину" был открыт в ноябре 2016 года. Скульптура установлена перед фасадом здания Минобороны России на Фрунзенской набережной. Она создана по мотивам одноименного фильма.