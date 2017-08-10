Министр соцполитики объяснил траты украинцев на продукты традицией много есть

Теги: Общество министр продукты украина

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на продукты более 50 процентов заработка из-за исторической потребности в здоровом полноценном питании. По его словам, именно этим объясняется то, что немцы тратят на продовольствия гораздо меньший процент доходов.

Украинцы тратят на продукты половину заработка из-за исторической потребности в здоровом полноценном питании. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14 процентов (дохода), а мы — 50, то тут система приоритетов", - сказал он.

Министр привел в пример своего отца, который считал, что ради здорового питания в чем-то можно себе отказать. По словам Ревы, все связано с исторической традицией украинцев, которые пережили голодомор и войны, которые заставили их относиться к своему питанию иначе, чем в других странах. Министр подчеркнул, что разница в затратах на продукты объясняется разницей культур.

"И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.