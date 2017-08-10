Застрявший в реке в Хабаровске гренландский кит освободился

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Гренландский кит, который застрял в устье реки в Хабаровске, освободился во время прилива. Как сообщил министр природных ресурсов России Сергей Донской, за его судьбой будут наблюдать сотрудники национального парка "Шантарские острова".

Гренландский кит, застрявший в устье реки в Хабаровске, освободился и ушел в море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов России Сергея Донского.

"Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель. Только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов - кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", - написал он в своем Facebook.

Гренландский кит застрял в устье реки в районе Шантарских островов в Хабаровском крае. Во время отлива он оказался на мели и его поливали с помощью пожарных помп.