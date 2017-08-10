Трамп анонсировал режим ЧП в США из-за эпидемии употребления опиатов

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В США будет введен режим ЧП в связи с эпидемией употребления искусственных опиатов. Такое решение примет президент страны Дональд Трамп. Этот шаг позволит штатам и округам, провозглашенным зоной бедствия, получать помощь из федеральных фондов.

Президент США Дональд Трамп намерен объявит режим ЧП в связи с эпидемией употребления искусственных опиатов - обезболивающих препаратов. Об этом сообщает РИА Новости. Он уже готовит документы для официального объявления.

Режим ЧП позволит штатам и округам, которые провозглашены зоной бедствия, получать помощь из федеральных фондов. Также на время могут быть отменены или ужесточены ряд требований по регулированию рынка опиатов.

За последние 25 лет использование искусственных опиатов в США увеличилось примерно втрое - до более чем 200 миллионов рецептов, которые ежегодно выписываются. Согласно данным Национального института по изучению наркомании, в 2014 году в США было более двух миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов. Это в пять раз больше, чем зависимых от героина. Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч населения в год. Это более 50 тысяч смертей ежегодно. От передозировки медицинских препаратов-опиатов умирает больше людей, чем от героина.

Правоохранительные органы США размышляют о возможных стратегиях борьбы с эпидемией опиатов. В частности, они могут пойти на ужесточение процедуры выдачи рецептов и ответственности за нелегальный оборот специализированных препаратов.