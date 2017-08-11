Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России

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Дональд Трамп благодарен России за решение о сокращении штата американского посольства в Москве. По словам американского президента, это позволит администрации сократить бюджетные расходы на их содержание. Теперь американские СМИ гадают, было ли заявление Трампа шуткой, или он говорил серьезно.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с высылкой американских дипломатов из России. Своё заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Джерси, передает "ТВ Центр".

Сокращение 755 работников дипмиссий США стало ответным шагом на высылку наших дипломатов в декабре прошлого года еще по решению администрации Обамы. Как сообщают СМИ, теперь Вашингтон может потребовать от Москвы закрыть одно из российских генконсульств на территории США. Неожиданно Дональд Трам поблагодарил Владимира Путина за высылку американских дипломатов.

"Нет, я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на зарплаты персонала. Как по мне, так я очень благодарен, что он отпустил столько людей - теперь мы будем выплачивать меньше. Реальных оснований для возвращения этих сотрудников в Россию нет", - заявил Дональд Трамп.



