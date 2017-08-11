МЭР предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

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Минэкономразвития разрабатывает законопроект, согласно которому будет введена обязательная фото- и видеосъемка техосмотра автомобиля. Это связано с частыми случаями продаж диагностических карт без прохождения самой процедуры.

Осенью в правительство России внесут поправки в законодательство, которые предусматривают обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра автомобиля. Об этом сообщает газета "Известия".

Документ разрабатывает рабочая группа при Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что такая необходимость нужна из-за участившихся случаев продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

По словам представителей рабочей группы, на фотографии должен быть виден номер транспортного средства, а также время и место прохождения техосмотра. При этом видеозапись должна гарантировать, что автомобиль прошел проверку по всем правилам.

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