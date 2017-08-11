Жертвами крупного ДТП в Китае стали 36 человек

Теги: китай ДТП авария жертвы

В китайской провинции Шэньси минувшей ночью произошло крупное ДТП с участием автобуса. По последним данным, погибли 36 человек, еще 13 пострадали.

В Китае жертвами крупного ДТП с участием автобуса стали 36 человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, передает "ТВ Центр".

Авария произошла этой ночью на скоростном шоссе "Пекин - Куньмин" в провинции Шэньси. Автобус направлялся из города Чэнду в Лоян. При въезде в тоннель по неизвестной пока причине он врезался в стену.

В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, следственную группу возглавил замглавы министерства общественной безопасности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.