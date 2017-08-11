Тепловые пушки для просушки домов доставили в Приморье

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Тепловые пушки доставили в районы Приморья, пострадавшие от паводка. С их помощью будут сушить подтопленные дома.

В Приморье паводковая ситуация постепенно стабилизируется. Об этом сообщает "ТВ Центр". За сутки вода ушла еще из 650 домов. Спасатели и военные расчищают территорию, откачивают воду с приусадебных участков и из подвалов многоквартирных домов, а также восстанавливают энергоснабжение и размытые дороги.

В пятницу в пострадавшие районы доставят тепловые пушки. С их помощью высушат подтопленные дома. Жителям, оказавшимся в водном плену, доставляют питьевую воду, продукты и предметы первой необходимости.

В ликвидации последствий наводнения задействовано почти две с половиной тысячи человек и около 250 единиц техники, в том числе авиация.